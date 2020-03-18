МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent в среду упала ниже 28 долларов за баррель — впервые с 10 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов. Акции продуктовых ритейлеров РФ растут против рынка на фоне ажиотажной скупки еды

По состоянию на 12.30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 2,47%, до 28,02 доллара за баррель, при этом минутами ранее показатель опускался до 27,98 доллара.

Стоимость нефти марки WTI в среду упала ниже 26,05 доллара за баррель впервые с ноября 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.39 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 5,01%, до 25,95 доллара за баррель.