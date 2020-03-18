МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем теряют 5-8%, при этом цена на WTI опустилась ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.11 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,84% — до 27,34 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 8,45%, до 25,02 доллара за баррель, минутами ранее показатель падал ниже 25 долларов.