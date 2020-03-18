МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду днем, стоимость марки Brent опускается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent обваливается на 5,12%, до 27,25 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 9,4%, до 24,78 доллара за баррель.

Нефть марки WTI опустилась ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года, Brent оказалась ниже 28 долларов за баррель впервые с 10 января 2016 года.