МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" перешли к росту, компания в моменте вышла на первое место по рыночной капитализации, превысив суммарную капитализацию обыкновенных акций и префов Сбербанка, следует из данных торгов Московской биржи.

К 17.30 мск капитализация "Газпрома" составляла 3,98 триллиона рублей, суммарная капитализация Сбербанка – 3,976 триллиона рублей.

А к 17.52 мск Сбербанк оказался вновь на первом месте и пытается удержать лидерство: общая капитализация банка составила почти 3,978 триллиона рублей, капитализация "Газпрома" – 3,972 триллиона рублей.