МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг коррекционно растут, отыгрывая достижение минимумов 2002-2003 годов накануне, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР падают вслед за Уолл-стрит

По состоянию на 8.12 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивает на 4,5%, до 26,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 10,99%, до 23,12 доллара за баррель.

В среду в ходе торгов цены на нефть падали на 13-21%. Нефть марки Brent дешевела до минимума с 12 мая 2003 года, 26 долларов за баррель, WTI — до минимума с 1 марта 2002 года, 23 доллара за баррель.

"После обвала цены на нефть укрепляются на фоне некоторой усталости от продаж", — отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.

"Американские и европейские лидеры оказывают… помощь и стимулы", — добавил он.

Так, Европейский центральный банк ранее в среду объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро. Однако аналитик предупредил, что на нефтяных рынках снова могут начаться продажи, поскольку распространение коронавируса не проявляет никаких признаков ослабления на международном уровне.