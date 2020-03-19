МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.04 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожают на 8,99%, до 3,13 доллара, "Лукойла" — на 7,42%, до 50,21 доллара, "Новатэка" — на 4,61%, до 92,53 доллара. Бумаги "Газпрома" растут в цене на 6,1%, до 4,33 доллара, "Газпром нефти" — на 2,59%, до 15,86 доллара.

Цена расписок ВТБ растет на 5,5%, до 0,75 доллара, Сбербанка — на 6,36%, до 9,17 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожают на 0,45%, до 11,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличивается на 2,36%, до 19,95 доллара, "Северстали" — снижается на 0,36%, до 9,81 доллара, НЛМК — повышается на 4,23%, до 12,82 доллара.

GDR "Магнита" дорожают на 4,41%, до 8,05 доллара, GDR "Ленты" — на 6,11%, до 1,91 доллара. Расписки АФК "Система" растут в цене на 6,37%, до 2,82 доллара.