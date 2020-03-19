МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг днем показывают уверенный коррекционный рост после обвала в пределах 21% и обновления минимумов начала 2000-х годов днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.07 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивает на 5,99%, до 26,37 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднимается в то же время на 11,71%, до 23,28 доллара за баррель. В моменте рост цены нефти марки WTI в четверг достигал 17%.

Коррекционный рост на рынке нефти наблюдается после того, как в среду в ходе торгов цены на сырье падали на 13-21%. Нефть марки Brent дешевела до минимума с 12 мая 2003 года, 26 долларов за баррель, WTI — до минимума с 1 марта 2002 года, 23 доллара за баррель.

В то же время аналитики и трейдеры, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что рост нефтяных котировок, вероятно, будет временным из-за падения спроса вкупе с грядущим ростом предложения после распада сделки ОПЕК+.

"С 1 апреля на рынки может хлынуть около 4 миллионов баррелей нефти в день, что может привести к снижению цен на нефть до диапазона от 13 до 19 долларов. Ни один нефтедобытчик не выигрывает от этой ситуации", — приводит агентство мнение аналитиков компании Jefferies.