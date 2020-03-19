МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают подниматься, при этом заметно ускорив темпы до 10-20% с роста в 5-11% днем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.56 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 7,11% — до 26,65 доллара за баррель, минутами ранее показатель рос на 11%. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 18,82%, до 24,75 доллара за баррель. При это минутами ранее цена росла более чем на 22%. Днем ранее показатели обновили минимумы с начала 2000-х годов.

Цены на нефть по-прежнему волатильны из-за неопределенности вокруг последствий распада сделки ОПЕК+ и перспектив падения спроса на сырье из-за коронавируса. Накануне цены в очередной раз обрушились, но уже сегодня отыгрывают это падение.

Аналитики Jefferies, чье мнение приводит агентство Рейтер, полагают, что с 1 апреля (когда перестанут действовать обязательства по ограничению добычи нефти для стран ОПЕК+) количество нефти на рынке может увеличиться на 4 миллиона баррелей в сутки, что еще больше снизит цены на сырье. "Если кто-нибудь не вмешается, ни один из нефтедобытчиков не выиграет от текущих условий", — приводит агентство слова аналитиков.