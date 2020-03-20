МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в пятницу вечером снижается к доллару и евро на фоне неуверенной динамики рынка нефти, не сумевшего пока вернуться на ключевой уровень 30 долларов за баррель сорта Brent, евро торгуется дороже 85 рублей, следует из данных Московской биржи.

Игроки рынка сегодня в целом нейтрально отреагировали на решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменения и комментарии регулятора и перед выходными на всякий случай не спешат наращивать рублевые позиции.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.38 мск растёт на 70 копеек, до 79,83 рубля, курс евро — на 40 копеек, до уровня 85,05 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТОРОЖНИЧАЕТ

Российская валюта в пятницу вечером снижается к доллару и в меньшей степени к евро на фоне очередной волны ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,07 доллара – в район минимумов с апреля 2017 года.

Попытки роста рубля в течение дня поддерживались бодрым отскоком вверх рынка нефти, доходившим до уровня 30,92 доллара за баррель сорта Brent (+8,6%).

Игроки рынка обратили внимание на заявления Трампа о том, что США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности. Кроме того, США объявили, что закупят 77 миллионов баррелей нефти на внутреннем рынке для стратегического резерва.

Однако затем нефть пошла вниз и даже на время уходила в минус. Впрочем, к вечеру котировки "черного золота" держались в умеренном плюсе (+1,2%, до 28,8 доллара за баррель Brent).

ЦБ РФ СРАБОТАЛ ОСТОРОЖНО

В пятницу Банк России сохранил консервативные ожидания уровня инфляции на конец года, оставив ключевую ставку на отметке 6% годовых. В первые секунды после оглашения этого решения доллар упал дополнительно на 50 копеек, возможно, из-за действий биржевых роботов, но через несколько минут курс вернулся к прежним уровням, отмечают трейдеры.

Проинфляционные факторы (ослабление рубля, падение цены на нефть) и те, что способствуют снижению инфляции (падение спроса) противоборствуют, и сложно сейчас сказать, какие из них в итоге перевесят, рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".

"Полагаю, что регулятор будет держать руку на пульсе и при необходимости может принять экстренное решение. На мой взгляд, пока у ЦБ нет данных, что инфляция разгоняется, поэтому нет необходимости экстренного повышения ставки для защиты рубля. В то же время, снижать ставку нельзя сейчас из-за опасений перетока средств в валютные активы, что создаст давление на рубль. Панику на рынке решение ЦБ не спровоцировало, это главное", — сказал он.

В итоге доллар и евро вечером прибавляют к рублю 0,2-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около 2,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В завершении недели рублю удается удерживаться уровень в 80 против доллара, говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер". Восстановление нефтяных цен в диапазон 27-30 долларов за баррель стало основным фактором поддержки рубля, отметил он.

"Ожидаем, что в понедельник курс будет колебаться в диапазоне 78-82 рубля за доллар. С одной стороны, поддержка рубля со стороны ЦБ РФ будет возрастать, регулятор наращивает объемы продаж валюты. С другой стороны, рынки остаются в процессе поиска "дна", снижение котировок может продолжиться, в том числе нефть может вернуться к 25 долларам и ниже. В этом случае давление на рубль усилится", — рассуждает Покатович.

Равновесный курс рубля при нынешнем уровне цены на нефть лежит в диапазоне 80-90 за доллар, оценивает Ващенко. "Но, помимо нефти, на курс действуют и инфляционные ожидания. Государство может увеличить продажи валюты на рынке, чтобы компенсировать сокращение сальдо торгового баланса, но это только временная мера поддержки национальной валюты", — заключает он.