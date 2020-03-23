МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снова перешли к уверенному снижению на фоне опасений вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.25 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 5,82%, до 25,41 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — падает на 3%, до 21,95 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов нефть обеих марок обваливалась в цене в пределах 11%, а затем торговалась разнонаправленно.

Нефть продолжает дешеветь на фоне распада сделки ОПЕК+. Цены обвалились почти вдвое после того, как 6 марта страны альянса не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении.

Давление на котировки продолжает оказывать распространение коронавируса. Вирус, заразивший порядка 300 тысяч человек, оказал серьезное влияние на деловую, туристическую и повседневную жизнь. Спрос на сырье снижается, и многие нефтяные компании сокращают расходы.

Аналитики PVM, чье мнение проводит агентство Рейтер, полагают, что цены на нефть продолжат опускаться.