МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила темпы роста во вторник днем, доходя до 8%, серебро растет на 7%, палладий дорожает уже на 20%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.57 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,38%, или на 115,7 доллара — до 1683 долларов за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро — на 7,12% — до 14,188 доллара за унцию.

Палладий тем временем дорожает уже на 20% — до 1869,9 доллара.