МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи, на 25 марта на ежедневной основе установил границы коридоров по доллару расчетами "завтра" на уровне 72,29-85,4425 рубля, по евро – на уровне 78,0425-92,2425 рубля, свидетельствуют данные торговой системы.

При приближении курсов к границам параметры коридора могут меняться, сообщили ранее РИА Новости на Московской бирже.