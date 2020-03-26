МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение после старта торгов вслед за слабеющим рублем и падением цены нефти Brent более чем на 2%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.16 мск четверга снижался на 0,85% — до 2431,95 пункта, индекс РТС — на 1,01% — до 971,75 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи уже максимально опускался на 1% — до 2429,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,4%, до 968,7 пункта. При этом на старте торгов индексы опускались на 0,53% и на 0,12%, соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 55 копеек — до 78,51 рубля.