МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают опускаться в четверг днем на фоне возвращения опасений вокруг спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.21 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,31% — до 27,03 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2%, до 24 долларов за баррель.

Инвесторы вернулись к продаже нефти из-за очередной волны опасений вокруг спроса на сырье на фоне кризиса, который может спровоцировать распространение коронавируса. Падение спроса в сочетании с распадом сделки ОПЕК+ могут привести к переизбытку дешевой нефти на рынке.

При этом страны по всему миру принимают меры для поддержания экономики, что способствует росту рисковых настроений. Так, в среду сенат США принял законопроект о выделении 2 триллионов долларов на поддержание экономики, что также поддержало нефтяные котировки.

"Рынки нефти получили поддержку от разговоров США о мерах поддержки экономики, но по большей части динамика остается неуправляемой из-за переизбытка нефти", — приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега-аналитика Axi Corp Стивена Иннеса (Stephen Innes).