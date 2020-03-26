МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают опускаться в четверг вечером на 1-4% на фоне рисков вокруг переизбытка сырья и падения спроса на него в условиях экономической нестабильности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.00 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13% — до 27,08 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,12%, до 23,48 доллара за баррель.

Нефтяной рынок по-прежнему волатилен из-за неопределенности вокруг пандемии коронавируса и распада сделки ОПЕК+. С тех пор нефть подешевела почти в два раза. В начале марте котировки обеих марок находились на уровне в 48 долларов за баррель.

На предыдущей торговой сессии котировки вернулись к росту на фоне сообщения СМИ о том, что США хотят повлиять на Саудовскую Аравию по вопросу запланированного королевством увеличения добычи нефти после распада сделки ОПЕК+.

"Даже если мы увидим некоторую сдержанность со стороны Саудовской Аравии, мир увидит значительный переизбыток нефти во втором квартале 2020 года…", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Dutch bank ING, которые также отметили, что в текущей ситуации стабилизация цен намного более вероятна чем их рост.