МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Бумаги большинства российских компаний в пятницу дешевеют в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,27% — до 4,04 доллара, "Новатэка" — на 3,36%, до 115,2 доллара, "Лукойла"- на 3,03%, до 59,54 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,47% — до 4,57 доллара, а "Газпром нефти" — дорожали на 0,57%, до 19,51 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" снижалась на 3% — до 25,52 доллара, "Северстали" — на 0,74%, до 10,77 доллара, НЛМК — на 0,78%, до 15,34 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,39%, до 0,83 доллара, Сбербанка — на 2,87%, до 9,53 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", падала на 0,74% — до 12,07 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,06% — до 3,19 доллара, стоимость бумаг "Магнита" падала на 2,44% — до 9,05 доллара. Вместе с тем цена расписок "Ленты" росла на 0,35% — до 1,98 доллара.