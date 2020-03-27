МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают обваливаться в пятницу вечером, а марка Brent уже обновляла минимум с мая 2003 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 6,42%, до 24,65 доллара за баррель. Минутами ранее показатель дошёл до уровня 24,25 доллара за баррель — минимума с мая 2003 год. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI падает на 5,35%, до 21,39 доллара за баррель.

Снижение цен на нефть ускорилось в пятницу после того, как минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что королевство не обсуждает с РФ расширение числа участников ОПЕК+, а также не ведет переговоров для балансировки нефтяного рынка.

Трейдеры по-прежнему ожидают роста предложения нефти по истечении срока действий соглашений об ограничении её добычи в рамках ОПЕК+. Кроме того, негативные настроения на рынке поддерживают риски, связанные с коронавирусом, который угрожает перспективам всей мировой экономики.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей о сокращении добычи нефти, действующих с начала 2017 года, ни о продлении срока их действий. Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля страны — участницы прежнего альянса снимают ограничения на добычу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.