МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Цена фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже 23 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Рубль сильно снижается к доллару и евро на открытии торгов

По состоянию на 10.53 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 8,54%, до 22,79 доллара за баррель, июньских — на 5,94%, до 26,29 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 5,76%, до 20,27 доллара за баррель.