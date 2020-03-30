МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Падение цен на нефть и плохая макростатистика привели к новому снижению на мировых площадках. На фоне грядущего окончания срока сделки ОПЕК+ цена на нефть может опуститься до 10 долларов за баррель, а доллар будет торговаться около 80 рублей, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Курс рубля днем в понедельник снижается к основным валютам — доллар на 12.31 мск понедельника рос на 56 копеек — до 79,38 рубля, курс евро поднимался на 13 копеек, до 87,86 рубля. Июньский фьючерс на Brent дешевел на 4,65%. Рублевый индекс Мосбиржи в начале торгов терял более 1,2% долларовый РТС – более 2,3%.

На прошлой неделе начали выходить макроданные, отражающие влияние распространения коронавируса на европейскую и американскую экономики. Так, 26 марта побило рекорд число заявок на пособие по безработице в США. За неделю оно выросло более чем в 11 раз, до 3,283 млн, предыдущий рекорд был установлен в 1982 году.

НЕОДНОЗНАЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПОК

Текущее снижение обусловлено тем, что рынки все еще могут быть не в полной мере готовы к масштабам снижения крупнейших экономик из-за вирусного давления. По мере выхода все больших объемов макростатистики, позволяющей оценить экономический спад, в том числе в США и ЕС, понижательные движения на рынках могут продолжаться, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Снижение на рынках пока что отличается от резких спадов – предпринятые центробанками и правительствами меры, в том числе масштабное предоставление ликвидности, в настоящий момент оказывают стабилизирующее воздействие на рыночную динамику, уверен он.

По мнению замначальника управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Ярослава Калугина, основной причиной падения российского рынка является снижение цен на нефть.

"Однако российский рынок реагирует на негатив достаточно сдержанно, так как участники не ожидают, что такая ситуация продлится долго, и закладывают в цены восстановление котировок нефти к концу года. Текущие низкие цены являются крайне неустойчивыми – многие производители с высокой себестоимостью будут вынуждены сократить добычу", — говорит эксперт.

В связи с этим, дальнейшее снижение нефти и коррекцию в российских акциях стоит рассматривать как отличную возможность для покупок, в особенности бумаг нефтяных компаний, уверен он.

Менее оптимистично оценивает ситуацию Покатович. По его словам, российские рынки продолжат реагировать на изменения общих рыночных настроений в зависимости от выходящей макростатистики. "В весенней перспективе снижение рынков может периодически возобновляться, целесообразной текущим реалиям видится крайне осторожная точечная покупка отдельных "историй" с повышенным потенциалом роста и высоким качеством", — отмечает он.

По мнению ведущего аналитика "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в текущих условиях пока нет никакой речи о покупке риска.

Под давлением окажутся акции секторов, ориентированных на внутренний спрос, так как именно по ним (с некоторым лагом) придется основной удар в виде падения реальных доходов населения и, соответственно, потребительского спроса. К таким секторам относится недвижимость, автомобили, товары длительного пользования, банковские услуги, все, что связано с импортом, добавляет ведущий стратег "Атон" Алексей Каминский.

"В относительном выигрыше, как всегда, будут экспортеры за счет значительной рублевой составляющей своих расходов", — считает он.

НИЗКИЙ СПРОС ПРОДОЛЖИТ ДАВИТЬ НА НЕФТЬ

"Черное золото" в обозримой перспективе будет оставаться под существенным давлением. В текущих условиях на нефтяном рынке формируется колоссальный навес со стороны предложения — объемы мирового спроса на нефть могли уже сейчас снизиться более чем на 10-15 млн баррелей в сутки, объясняет Покатович.

"Соглашение ОПЕК+ истекает 1 апреля, после чего страны-участницы планируют увеличить добычу, что усилит и без того большой избыток на рынке, который по оценкам может составить 15-20 млн баррелей в сутки во втором квартале этого года. Это может подтолкнуть котировки Brent к 20 долларам и ниже", — добавляет Калугин.

С ним соглашается Покатович. "В апрельской перспективе нефтяные котировки могут временно снижаться ниже отметки в 20 долларов. После таких возможных временных спадов нефть в перспективе ближайшего месяца будет тяготеть к уровням 24-27 долларов. Устойчивое восстановление нефтяных цен к уровням 35-45 долларов может быть реализовано в перспективе третьего квартала 2020 года. Среднегодовые цены на нефть в 2020 году сформируются на уровнях 35-40 долларов", — прогнозирует он.

Так же считает Каминский: "В ближайшие дни нефть Brent может упасть ниже 20 долларов за баррель, в ближайшие недели — до 10 долларов на фоне ее физического переизбытка в мире и недостатка мощностей для хранения или перевозки".

РУБЛЬ ПОПЫТАЕТСЯ ЗАКРЕПИТЬСЯ НА ОТМЕТКЕ В 80 ЗА ДОЛЛАР

В краткосрочной перспективе давление на рубль будет сохраняться. Курс рубля будет формироваться в диапазоне 77-81 рублей за доллар – от более существенного ослабления при прочих равных условиях рублевую валюту продолжат удерживать продажи иностранной валюты Центробанком в объемах порядка $170 млн в день, считает Покатович.

"Мы не ждем ухода выше 82 рублей за доллар, так как присутствует высокий спрос на российские активы из-за ультрамягкой монетарной политики в США и поддержки со стороны ЦБ в виде продажи валюты на 70 млн долларов в день", — уверен Калугин.

"Если стоимость нефти упадет ниже 20 долларов, курс американской валюты при таком сценарии может уйти выше 80 рублей. В зависимости от глубины падения цен на нефть — до 85+ в худшем варианте", — прогнозирует Каминский.​