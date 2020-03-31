МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник дорожают в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.22 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 3,41% — до 3,9 доллара, "Новатэка" — на 4,72%, до 113,1 доллара, "Лукойла"- на 3,03%, до 59,54 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 2,74%, до 4,5 доллара, а "Газпром нефти" — на 2,25%, до 18,59 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" росла на 2,6%, до 25,02 доллара, "Северстали" — на 0,96%, до 10,79 доллара, НЛМК — на 3,03%, до 15,12 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 3,46%, до 0,82 доллара, Сбербанка — на 3,23%, до 9,37 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,21% — до 10,63 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 2,45% — до 3,18 доллара, стоимость бумаг "Магнита" росла на 1,02% — до 8,75 доллара, цена расписок "Ленты" увеличивалась на 2,77% — до 1,93 доллара.