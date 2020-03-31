МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Коррекционный рост мировых цен на нефть ускорился к середине вторника на макроэкономических данных из КНР, которая является одним из крупнейших мировых потребителей "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.32 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Вrent растет на 3,07%, до 27,23 доллара за баррель. Майские фьючерсы Brent растут на 2,59%, до 23,35 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI растет на 6,17%, до 21,33 доллара за баррель.

Цены на нефть во вторник утром коррекционно росли в пределах 5% после падения до минимумов 2002 года накануне.

Трейдеры обращают внимание во вторник на статистические данные из Китая, который является крупнейшим потребителем нефти. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в марте вырос до 52 пунктов по сравнению с рекордно низким уровнем в 35,7 пункта в феврале и превысив прогноз в 45 пунктов.

Аналитик DNB Хелге Мартинсен (Helge Martinsen) сказал газете Wall Street Journal, что помимо коррекции после резкого падения цен в понедельник данные индекса деловой активности (PMI) из КНР, которые превзошли ожидания, помогают росту цен на нефть. По его мнению, улучшение статистики в КНР является "признаком восстановления экономики Китая.