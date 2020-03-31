МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не показывают единой динамики в преддверии окончания сделки ОПЕК+ и в последний день уходящего квартала, за который они обвалились вдвое и так и не смогли восстановить падение, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.03 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Вrent падает на 0,04%, до 26,41 доллара за баррель. Майские фьючерсы Brent дорожают на 0,18%, до 22,8 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI растет на 1,69%, до 20,43 доллара за баррель.

Цены на нефть немного скорректировались после падения на предыдущей торговой сессии. В ходе торгов нефть марки Brent дорожала более чем на 5%, но снова вернулась к снижению. WTI по-прежнему торгуется в "зеленой зоне", но рост ее стоимости заметно замедлился.

Инвесторы обратили внимание на сообщение агентства Рейтер о том, что Saudi Aramco обратилась к нефтесервисным компаниям с просьбой поддержать повышенную добычу в 12 миллионов баррелей в день начиная с 1 апреля.

Такое увеличение становится возможным с завтрашнего дня, поскольку страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. Теперь альянс будет продолжать работать в рамках действующей хартии сотрудничества, но с 1 апреля обязательств ограничивать добычу ни у кого не будет.