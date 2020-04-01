МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 2,2%, до 25,78 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,1%, до 20,46 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 10,5 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 3,9 миллиона баррелей.

Кроме того, 1 апреля завершило свое действие соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта, когда угроза падения спроса на нефть из-за карантинных мер мировых правительств стала очевидной, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Так, Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, поскольку падение спроса еще не достигло дна, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.

"Очень маловероятно, что ОПЕК с или без РФ и США согласится на достаточное серьезное решение, чтобы компенсировать потери спроса на нефть", — приводит агентство Рейтер мнение нефтяного стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian).