МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают опускаться в среду вечером после выхода данных минэнерго США о росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 4,59%, до 25,14 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 0,1%, до 20,46 доллара за баррель.

Давление на котировки оказывает рост запасов нефти в США. Так, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) увеличились на 13,8 миллиона баррелей, до 469,2 миллиона.

Помимо этого, инвесторы продолжают отыгрывать сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия, пользуясь полученной свободой после завершения договорённостей ОПЕК+, нарастила добычу нефти до предела, как и обещала — поставки со стороны Saudi Aramco превысили 12 миллионов баррелей за день.

"Апрель будет одним из самых тяжелых месяцев для нефти за всю историю, и это не первоапрельская шутка", — отметил глава исследований нефтяного рынка в Rystad Energy Бьёрнар Тунхауген (Bjornar Tonhaugen), чье мнение приводит агентство Рейтер,

Сегодня, 1 апреля завершило свое действие соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта, когда угроза падения спроса на нефть из-за карантинных мер мировых правительств стала очевидной, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей, ни об их продлении. Так, Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.