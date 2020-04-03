МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром ускорили темпы роста, Brent дорожает на 7%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.51 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 6,75% — до 31,89 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,34% — до 25,66 доллара за баррель. Минутами ранее Brent дорожала на 7%, поднявшись выше 32 долларов за баррель.

Инвесторы обратили внимание на то, что 6 апреля в формате видеоконференции пройдет встреча ОПЕК+ по вопросу стабилизации цен на нефть. Нефтедобывающие страны обсудят возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, при этом к формату ОПЕК+ могут присоединиться и ряд новых стран, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами секретариата ОПЕК по подготовке встречи.