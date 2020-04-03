МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль растет к доллару и еще более уверенно к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе. Продолжающийся рост рынка нефти в направлении 35 долларов за баррель толкает рубль вверх.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.25 мск падал на 75 копеек до 76,50 рубля, курс евро — на 1,1 рубля до уровня 82,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ОПИРАТЬСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в пятницу продолжила расти, отыгрывая динамику форекса, где евро падает в направлении уровня 1,08 доллара.

Курс доллара продолжает опираться на свой "защитный" статус в ситуации распространения коронавируса. Давление на евро оказывает и макростатистика по динамике индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны до минимума за всю историю исследований организации с июля 1998 года — 29,7 пункта с февральских 51,6 пункта и при прогнозах в 31,4 пункта.

Нефть продолжила расти – вечером на 15,2% до 34,49 доллара за баррель сорта Brent.

Этому способствовали ожидания встречи ОПЕК+ 6 апреля, на котором будет обсуждаться возможное сокращение добычи нефти основными ее производителями на 10 миллионов баррелей в сутки.

Словесные интервенции поддерживали курс рубля. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что проблем с ликвидностью у банков РФ сейчас нет, но ЦБ РФ готов предоставить дополнительные средства в случае необходимости. Банк России может задействовать инструменты предоставления ликвидности на более длинные сроки, возобновить аукционы долгосрочного РЕПО и аукционы долгосрочных кредитов под залог кредитных требований.

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 1-1,3%. Рублевая цена нефти колебалась в район 2,65 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В понедельник курс доллара будет колебаться в диапазоне 75,5-78,5 рубля, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"В фокусе внимание будет как макростатистика по мировой экономике, так и динамика нефтяных цен. Если нефти удастся реализовать рост к уровням 35 долларов, поддержка рубля может усилиться. Впрочем, риски спада нефтяных цен остаются, если информационные интервенции этой недели о новой нефтяной сделке ОПЕК+ не подтвердятся", — добавил он.

С учетом сегодняшнего выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и риторики ЦБ на последнем заседании в марте, по-прежнему не стоит рассматривать вариант повышения ключевой ставки в обозримой перспективе, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Постепенное ужесточение денежно-кредитных условии? уже происходит без вмешательства ЦБ и частично купирует текущие инфляционные риски в виде девальвации рубля и активизации потребительского спроса. При этом риторика сегодняшнеи? пресс-конференции несколько повысила вероятность возвращения ЦБ к циклу смягчения процентной политики уже до конца 2020 года. На ближайшем заседании 24 апреля мы не ожидаем изменении? в процентной политике", — добавил он.