МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник утром опускаются в пределах 3% в ожидании перенесенной встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,61% — до 33,56 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,18% — до 27,43 доллара за баррель.

Участники рынка продолжают следить за новостями вокруг планируемого совещания ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти. В конце прошлой недели цены на нефть показывали значительный рост в течение двух торговых сессий подряд на сообщениях о том, что альянс обсудит возможность сокращения добычи нефти совокупно на 10 миллионов баррелей в сутки.

Однако в понедельник цены перешли к снижению после того, как заседание было перенесено с 6 на 9 апреля.

"Всего-то потребовалось отсрочка встречи Саудовской Аравии и России, чтобы остановить ралли", — приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега CMC Markets в Сиднее Майкла МакКарти (Michael McCarthy).