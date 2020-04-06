МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в начале недели на фоне улучшения конъюнктуры западных фондовых площадок.

Некоторое ослабление рынка нефти после взлета на прошлой неделе не помешало росту стоимости российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 1,96%, до 2622,59 пункта, индекс РТС — на 3,20%, до 1083,43 пункта. Ранее в понедельник основные индексы поднимались до очередных локальных максимумов: 2639,56 пункта (с 10 марта) и до 1090,81 пункта (11 марта).

РЫНОК РФ ПОЧУВСТВОВАЛ УЛУЧШЕНИЕ МИРОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

Российский фондовый рынок в понедельник третий день подряд повышался, несмотря на негативную динамику рынка нефти, терявшего вечером 4%, до 32,76 доллара за баррель сорта Brent.

Негатив пришел на рынок в связи с переносом заседания ОПЕК+, которое, по первоначальным сведениям, должно было пройти уже сегодня, но было перенесено на четверг. Определенную поддержку рынку оказали сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия отложит объявление отпускных цен на нефть до завершения этого заседания.

Западные фондовые индексы вечером росли на 2,3-5,7%, что стало основным фактором поддержки российских акций.

Этому помог президент США Дональд Трамп, который выразил надежду, что стране удастся не дойти до ранее прогнозировавшегося количества смертей от коронавируса. До этого он допускал, что число умерших может составить от 100 до 200 тысяч, и призвал нацию готовиться к тому, что ближайшие две недели будут самыми тяжелыми и будет много смертей.

Кроме того, Италия сообщила о самом низком ежедневном показателе погибших от коронавируса за две недели, в то время как Франция сообщила о самом низком аналогичном показателе за неделю.

В лидерах роста на российском рынке сегодня оказались ГДР TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+10,2%). Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс" полагает, что возможным поводом стала новость о числе розничных инвесторов на Московской бирже. "За два месяца котировки TCS упали примерно на 50%. Поэтому рост на 10% в условиях высокой волатильности рынка не выглядит необычным. Но на наш взгляд, движение носит краткосрочный спекулятивный характер", — добавил он.

Среди банков TCS занимает второе место по числу открытых ИИС (257 тысяч), в Сбербанке открыто 336 тысяч.

Также подорожали акции ФСК ЕЭС (+8,6%), "Россетей" (+7,5%), ТМК (+7,3%), префы "Транснефти" (+5,7%).

Снизились в цене акции ПИКа (-2%), "Лукойла" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%). Префы "Сургутнефтегаза" поднялись на 0,7%, хотя в течение дня уходили в легкий минус на фоне публикации данных финочетности по РСБУ. Чистая прибыль нефтяной компании в 2019 году упала в 7,8 раза по сравнению с показателем за 2018 год и составила 105,479 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник стремились к 2650 и 1115 пунктам соответственно, оценила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Для "быков" близость к указанным отметкам означает повышенные риски фиксации прибыли. При позитивном сценарии эти сопротивления будут пробиты, и рынок может ждать новая волна роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2700 пунктов", — оценила она.

Настроения на российском рынке во вторник будут зависеть от внешнего фона, в частности, сообщений о динамике распространения COVID-19 в мире, а также от вектора движения нефтяных котировок, говорит Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"К "черному золоту" в эти дни ожидается повышенное внимание в свете намеченных на среду консультаций ОПЕК+ по урегулированию ситуации на рынке нефти. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 2550-2630 пунктов", — оценил он.