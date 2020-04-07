МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть сохраняют утреннюю положительную динамику во вторник днем на фоне надежды на то, что крупнейшие мировые нефтедобывающие страны ОПЕК+ согласятся сократить добычу сырья из-за негативного влияния коронавируса на спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3% — до 34,04 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 4,45% — до 27,24 доллара за баррель.

Инвесторы ждут, что страны ОПЕК+ 9 апреля обсудят возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке. В начале марта подобные обсуждения альянса провалились.

Обсуждения ОПЕК+ позднее на текущей неделе имеют важное значение для рынка, поскольку трейдеров продолжают беспокоить перспективы спроса на нефть, который находится под давлением из-за ослабления мировой экономической активности на фоне распространения коронавируса.

"Любое решение, которое будет меньше, чем скоординированное сокращение (добычи нефти — ред.) по всему миру, разочарует рынок, поскольку нужно будет дальнейшее снижение цен, чтобы компенсировать объемы добычи", — считает нефтяной аналитик Stratfor Грег Придди (Greg Priddy), которого цитирует агентство Рейтер.