Нефть дорожает на новостях вокруг встречи ОПЕК+
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник вечером на новостях вокруг встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.34 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33% — до 33,17доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,46% — до 26,2 доллара за баррель.
Инвесторы ждут, что страны ОПЕК+ 9 апреля обсудят возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке. В начале марта подобные обсуждения альянса провалились.
Ранее во вторник Саудовская Аравия сообщила, что 10 апреля проведет внеочередное заседание министров энергетики стран "большой двадцатки" (G20), главной темой которого станет стабильность энергорынков.
https://1prime.ru/Financial_market/20200407/831222475.html