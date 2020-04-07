МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник вечером на новостях вокруг встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.34 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33% — до 33,17доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,46% — до 26,2 доллара за баррель.

Инвесторы ждут, что страны ОПЕК+ 9 апреля обсудят возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке. В начале марта подобные обсуждения альянса провалились.

Ранее во вторник Саудовская Аравия сообщила, что 10 апреля проведет внеочередное заседание министров энергетики стран "большой двадцатки" (G20), главной темой которого станет стабильность энергорынков.