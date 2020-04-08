МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть в среду днем ощутимо замедлился перед публикацией данных по запасам сырья от минэнерго США, при этом положительная динамика сохраняется в ожидании встречи ОПЕК+ для обсуждения мер поддержки рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% — до 31,96 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,5%, до 24,46 доллара за баррель. Утром цены на нефть росли на 2-5%.

Трейдеры ждут официальных данные американского министерства энергетики по запасам нефти в стране на минувшей неделе. Аналитики прогнозируют рост запасов на 9,2 миллиона баррелей. При этом вышедшие в ночь на среду данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов нефти в США сразу на 11,9 миллиона баррелей.

В то же время внимание инвесторов приковано к грядущей 9 апреля встрече ОПЕК+, на которой страны планируют обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке. Участники рынка ожидают, что встреча ОПЕК+ в четверг будет более успешной, чем в начале марта. Кроме того, в пятницу состоится заседание глав минэнерго стран G20. Источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждений альянса, говорил, что итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих переговоров министров энергетики "большой двадцатки".

"Рынки внимательно следят за тем, присоединятся ли США к сокращению объемов добычи, при этом в центре внимания рынков остается встреча ОПЕК+. Цены на нефть нестабильны, так как рынок находится в режиме ожидания", — приводит агентство Рейтер комментарий сырьевого аналитика Samsung Futures в Сеуле Кима Кван-рае (Kim Kwang-rae).

Глава исследований нефтяного рынка в Rystad Energy Бьёрнар Тунхауген (Bjornar Tonhaugen) полагает, что встреча нефтедобывающих стран является "единственной надеждой для рынка". "Никто не хочет делать короткие позиции перед возможным приятным сюрпризом от ОПЕК+ и других стран", — сказал аналитик.