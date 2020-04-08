МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем в среду растет к доллару и мало меняется к евро в отсутствие сильных драйверов, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.06 мск среды рос на 16 копеек — до 75,7 рубля, курс евро снижался на 2 копейки, до 82,28 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,47% — до 32,02 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

Курс рубля на старте торгов снижался к доллару на 14 копеек и немного подрастал к евро – на 11 копеек на смешанном внешнем фоне.

При этом позитивная динамика стоимости нефти замедлилась: июньский фьючерс на Brent показывает умеренный рост, при том что утром нефть подрастала более чем на 1%.

Днем рубль продолжает снижаться к доллару на порядка 0,2% и торгуется недалеко от уровня предыдущего закрытия к евро – 82,3 рубля.

В среду с утра вновь усилилась тревога инвесторов на глобальных финансовых рынках, отмечает Юрий Кравчено из "Велес Капитала". Европейские акции снижаются, а доллар растёт к корзине основных мировых валют, указывает он.

"По всей видимости, бегство от риска возобновилось после новых данных по негативной статистике смертности от вируса в США, ставшими главным очагом распространения инфекции", — говорит аналитик.

Рубль не является исключением из числа валют развивающихся рынков и из-за общего бегства от риска не замечает формальный рост цен на нефть, также указывает он.

В то же время Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" считает, что рубль в среду устойчив к движению сырьевых площадок. Доллар пока растет не выше 75,91 рубля, добавляет он.

Аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова отмечают, что рубль стабилен в среду в отсутствие значимых на рынке событий.

Аукцион Минфина по размещению ОФЗ 29013 признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Ранее во вторник Минфин России сообщал, что 8 апреля возобновит проведение регулярных аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

ПРОГНОЗЫ

Впрочем, уже к вечеру внимание инвесторов вновь переключится на рынок нефти, отмечает Кравчено из "Велес Капитала".

"Вечером будут опубликованы традиционные данные по запасам и добыче нефти в США. После их публикации на рынке нефти возможно усиление волатильности, что отразится и на рубле, однако, скорее всего, лишь краткосрочно, так как основное внимание инвесторов останется по-прежнему сконцентрировано на предстоящей встрече ОПЕК+", — добавляет он.

Кроме того, сегодня вечером будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, однако вряд ли рынок получит какие-то сюрпризы от данного события, добавляет он.

Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Позитивное завершение саммита позволит рублю продолжить укрепление. Тем не менее, учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению добычи, сохраняются существенные риски того, что фактические параметры соглашения могут разочаровать рынок, что вернет нефть к уровню в 30 долларов за баррель, а курс к 78 рублям (за доллар)", — добавляет он.

Сохранение цен на нефть на текущих уровнях или выше будет способствовать укреплению рубля, считает Олег Кочетков из МТС Банка. "Сегодня на внешних рынках нейтральный настрой, до конца дня ожидаем консолидацию на уровне 75-76 рублей за доллар", — считает аналитик.