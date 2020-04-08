МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вечером в среду растут примерно дневными темпами после публикации данных об увеличении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.33 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,19%, до 31,93 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,17%, до 24,38 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent ненадолго перешла к снижению после публикации статданных из США, согласно которым запасы нефти в стране за неделю выросли на 15,2 миллиона баррелей, до 484,4 миллиона баррелей. Сейчас стоимость вернулась пусть и к слабому, но все-таки росту, как и днём. То же относится и к WTI.

В то же время внимание инвесторов приковано к грядущему 9 апреля заседанию ОПЕК+, на которой страны планируют обсудить возможное сокращение добычи нефти. Участники рынка ожидают, что оно будет более успешным, чем месяц назад.

Кроме того, в пятницу состоится заседание глав минэнерго стран G20. Источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждений альянса, говорил, что итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих переговоров министров энергетики "большой двадцатки".