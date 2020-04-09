МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Рост цен на нефть ускорился в четверг днем до 4-6% в ожидании начала заседания ОПЕК+, на котором будет рассматриваться возможность сокращения добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,9% — до 34,12 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 5,9% — до 26,6 доллара за баррель. Утром цены росли на 1-3%.

Участники торгов ждут заседания представителей стран альянса ОПЕК+, которое пройдет в четверг в формате видеоконференции. На нем будет обсуждаться возможность нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке. А в пятницу состоится заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков. Трейдеры надеются, что странам удастся согласовать сокращение добычи нефти для поддержки цен на нефть, которые резко упали с начала марта.

В то же время, несмотря на оптимистичные надежны рынка, некоторые аналитики скептически оценивают эффективность вероятных мер ОПЕК+ "Даже если будет достигнуто соглашение о сокращении добычи, которое, несомненно, подтолкнет вверх цены в краткосрочной перспективе, мы считаем, что в какой-то момент энтузиазм спадет, и реальность масштабов дисбаланса спроса в конечном итоге поразит рынок", — сказал агентству Рейтер глава исследований нефтяного рынка в Rystad Energy Бьёрнар Тунхауген (Bjornar Tonhaugen).

Аналитики банка UBS ожидают в свою очередь, что спрос на нефть в текущем, втором, квартале упадет примерно на 20 миллионов баррелей в сутки, или на 20%, по сравнению с показателем годичной давности.