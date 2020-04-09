МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Рубль резко ускорил рост вслед за скачком цен на нефть, следует из данных Московской биржи.

Доллар уже падал до 72,6 рубля, а евро до 79,5 рубля – к минимумам с 13 марта и 6 марта соответственно.

На 17.43 мск курс доллара расчетами "завтра" падал на 1,7 рубля — до 73,27 рубля, курс евро — на 1,21 рубля, до 80,10 рубля.

Нефть дорожает на 7,5% — до 35,3 доллара за баррель сорта Brent. Чуть раньше Brent подскакивала до 36,38 доллара за баррель.