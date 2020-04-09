МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов, впервые более чем за месяц, на фоне взлета нефтяных котировок выше 36 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи.

К 17.49 мск рублевый индекс Мосбиржи растёт на 1,25%, до 2706,17 пункта, индекс РТС — на 4,68%, до 1166,8 пункта.

Цены на нефть резко ускорили рост на новостях с заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Марка Brent ранее в четверг уже превышала 36,29 доллара за баррель, к которым она подскакивала 2 апреля на заявлениях президента США Дональда Трампа о возможном резком сокращении добычи нефти участниками ОПЕК+.

Сейчас июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 7,5%, до 35,3 доллара за баррель.