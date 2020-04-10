МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Один из системно значимых банков РФ на текущей неделе открыл безотзывную кредитную линию с максимально возможным лимитом 500 миллиардов рублей, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банк России "Финансовый пульс".

С 1 апреля Банк России пересмотрел порядок расчета максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии системно значимой кредитной организации для повышения возможностей управления ликвидностью в условиях повышенной волатильности.

"На текущей неделе одна системно значимая кредитная организация открыла безотзывную кредитную линию с максимально возможным лимитом в размере 500 миллиардов рублей", — сказано в материалах.

В настоящее время в России 11 системно значимых банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Московский кредитный банк" (МКБ), Промсвязьбанк, "Юникредит банк", Райффайзенбанк и Росбанк.