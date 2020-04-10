МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро, хотя и растерял часть позиций, завоеванных днем на фоне выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Начало пасхальных каникул и, соответственно, отсутствие биржевых торгов на Западе обусловливают низкую рыночную активность на валютном рынке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.46 мск снижается на 53 копейки, до 73,77 рубля, курс евро — на 47 копеек, до уровня 80,72 рубля, следует из данных Московской биржи.

Днем доллар дешевел до 73,17 рубля, евро – до 80,11 рубля.

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ

Российская валюта в конце недели продолжает укрепляться уже седьмой день подряд — к доллару и третий – к евро. Основным фактором курсовой динамики остаются ожидания от рынка нефти.

Мировые рынки, в том числе и нефтяной, сегодня закрыты по случаю Страстной пятницы по католическому календарю. В связи с этим важны сигналы с переговоров крупнейших нефтедобывающих стран. После вчерашнего саммита ОПЕК+ сегодня встречались представители минэнерго стран G20.

Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного делегата встречи отмечает, что коммюнике по итогам заседания будет общим, без упоминания каких-либо квот на сокращение добычи нефти.

Впрочем, основная проблема участников – позиция Мексики в вопросе снижения добычи, похоже, также находит решение. США помогут Мексике в свете ее решения сократить нефтедобычу только на 100 тысяч баррелей в день (вместо 350). Мексика "возместит" это, когда появится такая возможность, заявил ранее в пятницу на брифинге президент США Дональд Трамп.

Поддержку рублю днем оказали вербальные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

В частности, она сказала, что вариант снижения ключевой ставки будет одним из рассматриваемых на следующем заседании совета директоров ЦБ. А баланс рисков к середине года сместится в сторону дезинфляционных факторов, полагает она.

При этом регулятор отмечает, что ситуация за неделю на российском финансовом рынке начала улучшаться — волатильность курса рубля и рынка акций снизилась, Минфин возобновил проведение аукционов ОФЗ.

Однако перед выходными часть инвесторов зафиксировала прибыль от роста российской валюты.

В итоге доллар и евро вечером теряют к рублю 0,5-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около 2,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Общие настроения сейчас пытаются противостоять вирусному давлению – участники рынка с оптимизмом восприняли новые беспрецедентные меры поддержки со стороны ФРС, которая готова выкупать к себе на баланс корпоративные долги с более низким инвестиционным качеством, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Ожидаем, что динамика рубля в понедельник во многом будет определяться реакцией нефтяного рынка на итоговое решение экспортёров по сокращению добычи. Если нефти удастся вернуться к росту, курс будет колебаться в диапазоне 72-75 рублей за доллар. Если инвесторы будут разочарованы действиями экспортеров и нефть возобновит снижение, курс может перейти к уровням 74-77 рублей за доллар", — оценил он.

Доллар вновь предпринимала попытку отступления в район 73 рублей, однако долларовым "медведям" не хватило сил удержать позиции, несмотря на подвижки в позиции Мексики в рамках договорённостей ОПЕК+, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом в ближайшее время мы ожидаем закрепления американской валюты в диапазоне 70–75 рублей с возможным тестированием его нижней границы в случае успешного заключения сделки по сокращению добычи между странами-экспортерами нефти", — добавил он.

Если же совокупное сокращение ОПЕК+ и независимых нефтедобытчиков превысит 15 миллионов баррелей в сутки, цена на эталонный сорт Brent в понедельник может подскочить к отметкам 38-39 долларов за баррель, что окажет поддержку рублю, курс которого получит шанс на укрепление к отметкам 71-72 по отношению к американскому доллару, рассуждает Сергей Дроздов из ГК "Финам".