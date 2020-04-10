МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают по итогам следующей недели снижения фондовых индексов РФ и стабилизации курса рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 2,7% и на 1,9%, до 2605 и 1120 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent будет выше 31,5 доллара за баррель, курс евро на форексе – около уровня 1,095 доллара, курс доллара останется немного ниже 74 рублей, евро — ниже 81 рубля, также ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Основные мировые рынки в пятницу были закрыты из-за праздника. После длинных выходных западные площадки будут демонстрировать преимущественно боковое движение, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинг. "Игроки будут продолжать ожидать относительно скорого выхода из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Однако макростатистика будет скорее негативной, но рынки продолжат игнорировать такие статданные", — считает аналитик.

Текущий масштаб проблем вписывается в рыночные ожидания, а их компенсация за счет стимулирующих мер правительств и центробанков пока выглядит достаточной, добавляет Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Снижение темпов заболеваемости может поддержать котировки широкого спектра активов. При этом инвесторы также обратят внимание на статистику по американской и китайской экономикам. В частности, розничные продажи и первичные заявки на пособие по безработице в Штатах, а также ВВП за первый квартал и промышленное производство за март в Китае", — отмечает в свою очередь Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

В Штатах JPMorgan и Wells Fargo начнут сезон квартальной отчетности, который, вероятно, будет содержать первые признаки ослабления финансовых показателей и неблагоприятные прогнозы на текущий год, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Тем не менее, любые позитивные сигналы (например, о дальнейшем ослаблении темпов заражения коронавирусом в Европе и США) могут перевесить негативные, добавляет она.

Кроме того, во вторник Международный валютный фонд (МВФ) опубликует очередной доклад о перспективах мировой экономики, напоминает Константин Кочергин из банка "Восточный". "Прогнозы, очевидно, будут неблагоприятными, и, хотя иного вряд ли кто-то ожидал, обсуждение доклада в прессе может спровоцировать новую волну ухода от рисков и коррекцию рынков", — полагает эксперт.

"Колоссальный объем заявок о помощи уже побудил МВФ объявить о начале двустороннего кредитования между странами-членами, однако фонду по-прежнему необходим капитал для реализации своего мандата. Вполне вероятно, что по итогам саммита будет объявлено о новом раунде увеличения квот, что потребует от развитых экономик выделить еще больше средств на борьбу с кризисом", — также обращает внимание Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

Тем временем, с учётом того, что страны ОПЕК+ приняли новую декларацию о сотрудничестве и предварительно договорились о новом сокращении добычи нефти, Зварич ожидает стабилизации нефтяных котировок в диапазоне 30–35 долларов за баррель по нефти марки Brent с возможными попытками тестирования верхней границы данного коридора.

При этом Евстифеев полагает, что стабилизация нефтяного рынка рискует быть временной.

"Несмотря на сокращение добычи в рамках ОПЕК+, это не единственная проблема для уровня цен. Падение спроса может оказаться существеннее, чем новые ограничения на добычу, поэтому рассчитывать на сохранение цен барреля выше 30 долларов за баррель Brent пока преждевременно", — считает он.

ХРУПКО СТАБИЛЬНЫЙ РУБЛЬ

Рубль на фоне стабилизации рынка нефти будет оставаться на завоеванных рубежах, полагает Манько.

"Курс будет тестировать уровень поддержки в 73 рубля за доллар, однако к концу недели он будет несколько выше", — оценил эксперт.

Нацвалюта совершила весьма впечатляющий марш-бросок в зону 70-75 рублей за доллар, где может закрепиться на некоторое время, говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Вайсберг же описывает ситуацию как хрупкую стабильность рубля. "Экспортеры продолжают исправно продавать валютную выручку, импорт подавлен из-за карантина, а Банк России уже не исключает снижения ключевой ставки. Вполне приличное сальдо платежного баланса и исполнение федерального бюджета в первом квартале положительно контрастируют с мартовской статистикой ведущих экономик мира", — раскрывает он факторы стабильности рубля.

"Мер ЦБ РФ пока достаточно для защиты рубля от ослабления, но нефть не растёт, а значит, и поводов для более значимого укрепления нет", — резюмирует Кочетков.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Для всей группы рисковых активов, включая рублевые, одной из основных на предстоящей неделе останется тема распространения пандемии коронавируса и оценок потенциального ущерба от сложившейся ситуации для мировой экономики, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

Акции на Московской бирже будут вслед за мировыми площадками топтаться на месте, оценивает Манько.

Но рынок в РФ в рамках предстоящей недели может продемонстрировать и слабость, полагает в свою очередь Зварич.

"В частности, несмотря на сделку ОПЕК+, под давлением могут оказаться котировки нефтегазовых компаний за счет ожидания необходимости сокращения ими добычи и влияния данного фактора на их показатели. Плюс к этому рублевый сегменты рынка будет находиться под давлением на фоне попыток укрепления национальной валюты. В этой связи мы ожидаем отступления индекса Мосбиржи в диапазон 2550-2650 пунктов", — добавляет он.

А Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс" и вовсе ожидает снижения в сторону 2400-2500 пунктов по индексу Мосбиржи.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Несколько лучше рынка могут выглядеть акции банков на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, хуже рынка будут компании из транспортной отрасли, считает Манько.

Ващенко обращает внимание, что на предстоящей неделе операционные результаты опубликуют "Детский мир", "Алроса", а также металлургические гиганты "Северсталь", НЛМК и ММК.

"Хуже рынка – акции финансового сектора, лучше рынка – бумаги "Полюса", ГМК "Норильский никель", других металлургических компаний", — считает он.