МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после утреннего роста перешли к ощутимому снижению на фоне сохраняющихся оценок низкого спроса на сырье в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 11.58 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 1,61%, до 31,23 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,9%, до 21,76 доллара за баррель.

Цены на нефть вернулись в "красную зону" после того, как утром они росли на фоне прогноза управления энергетической информации (EIA) минэнерго США о снижении добычи сланцевой нефти в стране.

При этом уже к полудню неуверенность в перспективах мировой экономики, а следовательно, и спросе на сырье взяли верх. Трейдеры считают, что падение спроса на нефть уже настолько велико, что даже меры ОПЕК+, направленные на сокращение добычи, не смогут поддержать цены.

"Сейчас мы находимся на той стадии, когда разрушение спроса значительно превосходит все планы скоординированного сокращения добычи", — считает нефтяной аналитик Stratfor Грег Придди (Greg Priddy), которого цитирует агентство Рейтер.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.