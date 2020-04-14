МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 2,7-3,5% на сохранении опасений за спрос в условиях переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.37 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,68% — до 30,89 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,48%, до 21,63 доллара за баррель.

Трейдеры обеспокоены тем, что новых решений ОПЕК+ по сокращению добычи нефти может оказаться недостаточно для стабилизации рынка. На рынке по-прежнему сохраняется переизбыток сырья, а спрос на нефть достаточно низкий в условиях пандемии коронавируса.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил во вторник, что партнеры ОПЕК+ из числа стран МЭА и G20 помогут альянсу дополнительно сократить предложение на рынке нефти на 7 миллионов баррелей в сутки.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

"При прогнозе падения спроса от 15 миллионов до 20 миллионов баррелей в день в апреле 2020 года и мерах, которые вступят в силу не раньше мая, мы, скорее всего, увидим существенный переизбыток (нефти — ред.) в краткосрочной перспективе", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик консалтинговой компании ETF Securities Нитеш Шах.