МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent во вторник опустилась ниже 30 долларов за баррель, выше этой отметки показатель находился всю прошлую неделю на новостях о переговорах по сокращению добычи сырья странами соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,36% — до 30,04 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 29,95 доллара. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 5,98%, до 21,07 доллара за баррель.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

При этом сохраняются опасения по поводу баланса спроса и предложения нефти на рынке, трейдеры сомневаются в том, что усилий ОПЕК+ по снижению добычи сырья будет достаточно.

Ранее во вторник Международный валютный фонд (МВФ) резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020-2021 годы. Прогноз на 2020 год был понижен на 22,42 доллара по сравнению с январским — до 35,61 доллара за баррель. В 2021 году средняя цена барреля нефти теперь ожидается на уровне 37,87 доллара (на 20,16 доллара ниже предыдущего прогноза).