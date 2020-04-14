МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рубль растет вечером, несмотря на падение рынка нефти на 5%, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.40 мск снижался на 54 копейки — до 73,07 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 80,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар опускался до 72,73 рубля, евро – до 79,79 рубля.

Нефть вечером падает на 5,2% — до 30,10 доллара за баррель сорта Brent на опасениях за спрос.

Трейдеры сомневаются в том, что усилий ОПЕК+ по снижению добычи сырья будет достаточно.

Ранее во вторник Международный валютный фонд резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020-2021 годы. Прогноз на 2020 год был понижен на 22,42 доллара по сравнению с январским — до 35,61 доллара за баррель. В 2021 году средняя цена барреля нефти теперь ожидается на уровне 37,87 доллара (на 20,16 доллара ниже предыдущего прогноза).