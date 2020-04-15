МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Падение цен на нефть марки Brent ускорилось до 5% после публикации прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) о рекордном падении спроса на нефть в 2020 году, свидетельствуют данные торгов. Рынок нефти перейдет к дефициту во втором полугодии за счет сделки ОПЕК+

По состоянию на 11.27 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,34% — до 28,02 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опускался до 27,98 доллара за баррель. До публикации прогнозов МЭА цены снижались примерно на 3%.

Майские фьючерсы на нефть марки WTI также дешевеют — на 3,83%, до 19,34 доллара за баррель.

Спад цен на нефть резко ускорился после новых прогнозов МЭА по рынку нефти. Агентство ожидает падения спроса на нефть в 2020 году на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки. При этом МЭА считает, что сделка ОПЕК+ не способна компенсировать наблюдаемое падение спроса, но может способствовать началу сокращения запасов нефти в мире во втором полугодии 2020 года.