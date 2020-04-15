МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в среду вечером на 3-7,5% после публикации статданных минэнерго США о росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 7,5% — до 27,38 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 3,03% — до 19,5 доллара за баррель.

Цены на нефть ускорили темпы падения после данных минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли сразу на 19,5 миллиона баррелей, вместо ожидаемого роста на 5,3 миллиона баррелей. Таким образом, запасы сырья в стране выросли до 503,6 миллиона баррелей.

Давление на котировки продолжает оказывать доклад Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому агентство ожидает падения спроса на нефть в 2020 году на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, МЭА ожидает, что в дальнейшем спрос замедлится до 26 миллионов баррелей в сутки в мае в годовом выражении и до 15 миллионов баррелей в день в июне.