МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Доллар продолжает дорожать в среду вечером, на рынках слабеет склонность трейдеров к риску, что поддерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару снижается до 1,0905 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0979 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 107,47 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,2 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,75%, до 99,62 пункта.

Риски вокруг коронавируса и опасения за мировую экономику продолжают сдерживать мировые рынки, что поддерживает спрос на более надежные активы, к которым относится американских доллар. Фондовые рынки при этом снижаются: в Азии в пределах 1%, в Европе — на 3-4%, в США — на 2-3%.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сообщил в своем прогнозе, что мировой ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса может упасть на 3% или более. Это самое сильное падение со времен Великой депрессии в 1930-х годах.

"МВФ напомнил, что ситуация может оказаться гораздо хуже того, что мы видели в последние десятилетия…. Тот осторожный оптимизм, что мы недавно наблюдали, не был устойчивым. Думаю, что рынки приходят к пониманию того, что для устойчивого ралли просто слишком рано", — цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).