МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг показывают коррекционный рост после резкого снижения в ходе предыдущей сессии на данных о росте запасов в США, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.57 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,37% — до 28,07 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,55%, до 19,98 доллара за баррель.

После публикации в среду вечером статистики минэнерго США о росте запасов сырья в стране цены на нефть обвалились на 3-7%. Марка WTI падала до 19,2 доллара за баррель, почти до минимума с февраля 2002 года. Запасы нефти в США за минувшую неделю подскочили сразу на 19,5 миллиона баррелей вместо ожидавшегося роста на 5,3 миллиона баррелей.

Участники торгов также обратили внимание на сообщения о том, что некоторые страны обязались увеличивать закупки нефти для своих стратегических запасов.

"Использование стратегических резервов в Китае, Индии, Южной Корее и США может добавить пространство для временного хранения около 200 миллионов баррелей, но это только дает несколько месяцев для маневра", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes). По его мнению, чтобы избежать очередного обвала цен на нефть, потребуется дальнейшее сокращение добычи.