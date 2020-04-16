МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики по основным маркам, при этом ещё днём они значительно росли, но после выхода прогноза ОПЕК о крупнейшем в истории падении спроса на это сырьё котировки устремились вниз, и, в частности, марка Brent уже очутилась в "красной зоне", освидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.34 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 1%, до 27,4 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — поднимается на 0,9%, до 20 долларов за баррель.

Ранее в четверг стало известно, что ОПЕК из-за коронавируса ожидает в текущем году крупнейшего в истории падения спроса на нефть в мире, на 6,8 миллиона баррелей в день. При этом добыча нефти странами этого картеля в марте выросла по отношению к февралю на 821 тысячу баррелей в сутки, до 28,6 миллиона баррелей.