МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI замедлила темпы падения после снижения более чем на 9% ранее в пятницу, цена же на Brent усилила темпы роста, рынок сегодня подвержен повышенной волатильности на противоречивых настроениях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.00 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 2,62%, до 28,55 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — падает на 6,24%, до 18,84 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов WTI дешевела более чем на 9%, до 18,05 доллара за баррель.

Повышенная волатильность на рынке нефти объясняется в первую очередь неопределённостью в ожиданиях будущего соотношения глобальных спроса и предложения, поскольку многие аналитики считают, что новые сокращения добычи в рамках ОПЕК+ не компенсируют масштабное падение спроса на сырье из-за коронавируса.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно.

"Рынок знает, что запасы сырой нефти в США будут пополняться очень быстро… поскольку объемы нефтепереработки продолжают сильно сокращаться", — пояснил агентству Рейтер глава исследований нефтяного рынка в Rystad Energy Бьёрнар Тунхауген (Bjornar Tonhaugen).

При этом некоторый оптимизм на рынках появился на фоне новостей о возможном прорыве в области поиска вакцины от коронавируса. Как сообщают СМИ, исследователи из Чикагского университета медицины отметили быстрое выздоровление у 125 пациентов с COVID-19, принимающих экспериментальный препарат Gilead (GILD) в рамках клинического испытания.