МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель — впервые с 18 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.58 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI обваливается на 10,12%, до 17,86 доллара за баррель.

В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent продолжает расти — на 0,72%, до 28,02 доллара за баррель.

Цены на нефть по-прежнему волатильны в свете неопределенности вокруг влияния экономической ситуации на спрос на сырье. С одной стороны, инвесторы с оптимизмом восприняли слова американского президента Дональда Трампа о постепенном снятии карантинных мер и открытии экономики. Постепенный выход из кризиса приведет к росту спроса на нефть.

С другой стороны, рынок все еще переполнен нефтью, несмотря на соглашение ОПЕК+ сократить добычу сырья на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно. В четверг 16 апреля организация сообщила, что добыча нефти странами этого картеля в марте выросла по отношению к февралю на 821 тысячу баррелей в сутки, до 28,6 миллиона баррелей.

При этом аналитики полагают, что постепенная стабилизация мировой экономики сможет способствовать большей устойчивости цен на нефть. "Если большая часть мировых экономик снимет ограничения и начнет восстанавливаться,… это может помочь ценам на нефть обрести устойчивость в мае, чему также поспособствует сокращение добычи нефти ОПЕК+", — отметил аналитик рынка FXTM Хань Тань (Han Tan), чье мнение приводит агентство Рейтер.